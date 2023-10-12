醫健：老有所醫：「姿式」改變命運

很多病人以為受傷過後，當炎症消失就代表身體已經康復，但這其實只是康復路程的一半。

當一個人受傷時，身體會出現炎症反應，從而產生痛楚，大腦這時候就會關閉身體某些肌肉的控制，這樣雖然可以令我們避開患處，減低痛楚，但卻會令相關的肌肉力量流失，造成身體呈現不同的不良姿式。這些不良姿式，最常見的包括盆骨前傾、駝背、搖擺背和烏龜頸。除了影響外觀外，更有機會引致不同的慢性痛症（俗稱受傷後的後遺症）。

運動矯正 預防復發 作為物理治療師，除了提供消炎止痛的治療外，亦會為康復中的患者作出姿勢分析（Postural Assessment）和動態分析（Motion Analysis），讓患者了解自身的傷患痛楚如何影響到他們的姿勢，以及明白哪一個身體部位的肌肉出現問題，並針對這些問題，制訂出運動矯正方案，解決根本問題之餘，亦期望預防痛症復發。

一個錯誤姿式可以影響一生。有人受傷後很快康復，但有人的痛卻不斷重複發生，關鍵可能在於受過傷後姿式有沒有得到正確矯正。如果對自己的姿式抱有懷疑，記得找你的物理治療師查詢一下。

註冊物理治療師 陳振棠

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