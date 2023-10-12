膝痛更應多運動 增肌肉力量穩關節

【本報訊】過去不少人認為膝頭痛、患膝關節炎，應減少運動，減輕膝關節的負擔。不過，骨科醫學會趁今日為「世界關節炎日」發表調查，指膝關節患者減少運動後，相關症狀反而惡化。該醫學會相信膝關節痛增加與運動量減少或有關。健身教練稱運動能增加肌肉力量、改善肌腱等，有助穩定關節。

香港骨科醫學會與聖雅各福群會於8月至9月訪問323名市民，當中接近80%受訪者稱有出現膝關節症狀。受訪患者評價整體的膝關節痛楚程度，由疫情前的3.41升至疫情後的4.36（0為不痛，10為極痛），當中52%的人亦表示膝關節問題症狀有惡化。同時受訪者於疫情期間的整體運動量由每星期70分鐘，減至53分鐘。

近半受訪者迷思勿動太多 調查又指有45%受訪患者認為一旦有膝關節問題症狀，便該減少運動。疫情期間膝關節有惡化的患者對自己膝關節活動能力的信心只有4.5（0為完全無信心，10為非常有信心），沒有惡化的受訪患者則為5.6。組織指，情況反映膝關節惡化的患者對膝關節活動能力的信心程度愈低。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎表示，運動為膝關節炎非藥物治療之一，例如除可增加肌肉橫斷面積，亦能增加肌肉力量、負荷能力，並延緩肌肉萎縮；亦可改善肌腱、韌帶和滑膜細胞功能，有助穩定關節，改善關節活動幅度。

香港骨科醫學會骨科專科醫生張炎鈴則指坊間迷思膝痛便不要動太多，忽略運動有莫大好處，能有助改善症狀，只需量力而為，因應個人情況選擇運動類別。

張炎鈴