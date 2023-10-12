血包運醫院救命 捐贈者收感謝短訊

【本報訊】紅十字會經常呼籲市民捐血救人，但往往市民難以得悉到底捐血後，血包何時供給病人使用。香港紅十字會輸血服務中心昨推出新服務，市民捐血後，當血包從血庫提取送至醫院時，捐血者便會收到感謝短訊「BloodTHX」，讓捐血者得知血液已經送到醫院拯救生命。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，中心一直有意與捐血者更多溝通，參考外國捐血做法後，決定推出感謝短訊，讓市民清楚「自己啲血咩時間畀人用咗」，冀以此鼓勵捐血者恒常捐血。他解釋，市民捐血後，血包會留有獨立標籤，並附有相應編號，其後當血包送往醫院後，中心便會根據編號識別捐血者身份，並以短訊透過中心系統以「BloodTHX」名稱發送。一般情況下，捐血者會在捐血後4周內收到相關訊息。

目標每日收集650包血 李卓廣續指，市民一般捐出的全血，會經過離心處理及血液分離過程，分為紅血球、血小板及血漿，短訊發出時間會以紅血球的應用為指標。絕大部分捐血者皆會收到短訊，惟若捐血者血液未能通過中心檢測要求，或成為質量測試、用以做科研等，則不會收到短訊，但強調以上個案僅極少數。中心又提醒，這些訊息是單向發放資訊與市民溝通，並不會透過短訊要求捐血者提供任何個人資料。

他又提到，隨着社會逐漸復常，醫院對血液的需求量上升，中心目標是每日收集650包血，惟受颱風及雨季影響的日子經常僅收集得逾100袋血。而上周五及六的惡劣天氣過後，近兩日亦僅收集得400多包血，仍未達標準，以O型血尤其短缺，呼籲市民踴躍恒常捐血。