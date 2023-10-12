皮膚科門診排3年半 濕疹患者轟零支援

旁人不理解指「小事」 痕癢失眠有苦自知 不少港人飽受濕疹困擾，有機構進行一項調查，發現逾六成受訪濕疹患者病情達中度至嚴重，兩成半人曾經出現細菌感染，逾一成更曾因濕疹入院治療，惟半數人認為現時治療成效一般，患者備受壓力。有議員表示，本港皮膚科人手編制不足，門診平均輪候時間長達763日，最長輪候時間更達1,274日（近3年半），促當局增撥資源，如設皮膚科治療中心分流患者。衞生署稱，2022年轄下診所共處理6,665宗濕疹新症，最常見的異位性濕疹佔了2,426宗，截至今年8月31日，轄下皮膚科服務診所共有53,246人輪候。

香港皮膚健康基金本月上旬訪問了105名濕疹病人，結果發現，62%受訪者的濕疹病情介乎中度至嚴重程度 ，56%患濕疹5年或以上，73.3%的濕疹主要在臉部及頸部的顯眼位置；近九成患者認為濕疹最影響外觀，其次為情緒（75.2%）及睡眠（71.4%）；87.6%認為濕疹對其生活造成中度至極大影響。

調查又發現，69.5%患者在抓癢時有滲水或流血情況，16%更曾因濕疹而入院，6%現仍須定期入院治療濕疹。有84%認為各界對濕疹患者支援不足。另外，有86%受訪者稱曾受別人不理解濕疹病情的嚴重性，顯示公眾對濕疹有所誤解。

免疫抑制劑藥物 公院未普及使用 濕疹患者芳婷於10年前發病，多年來病情時好時壞，今年3月更嚴重發作，除了紅腫及痕癢，皮膚更出現疼痛，即使搽藥膏仍無幫助，病發時，濕疹多數出現在面、頸等顯眼位置，令從事表演工作的她無法上妝，影響工作機會。芳婷表示，即使患病多年，自己對濕疹認識有限，因坊間甚少相關資訊，治療方法只認識類固醇，多年來依靠戒口控制病情，直斥當局「零配套、零支援」。

皮膚科專科醫生陳厚毅指，濕疹雖非致命疾病，但其引起的症狀，例如皮膚痕癢、乾燥、紅腫等，卻嚴重影響患者的日常生活及睡眠，甚至出現情緒問題。陳指本港數年前已引入外用PDE4抑制劑、JAK免疫抑制劑及生物製劑等新型藥物，惟公院仍未普及新治療方法。