調查：逾半中學生指戴罩增安全感

【本報訊】本港經歷3年新冠疫情，長年實施的強制口罩令已成部分學生的長期倚賴，不少人至今不願脫下。香港青年協會昨日公布「中學生開學適應」調查結果，發現逾四成受訪學生壓力指數屬偏高水平，問卷參考流行病研究中心抑鬱量表，了解學生抑鬱情緒狀況，逾半學生都出現抑鬱情緒表徵。不少學生在解除口罩令後依然每日戴口罩，調查也發現近六成人指已習慣了戴口罩而不想改變，逾五成人指不想他人看見個人容貌及對外表沒信心，與防疫無關，逾五成學生認為戴口罩已成為他們提升安全感的工具。

青協「關心一線2777 8899」於今年9月期間，以便利抽樣自填問卷形式成功訪問了5,504名中一至中六學生，了解他們的開學情緒及適應狀況。結果顯示，學生最擔憂的事情依次為「成績退步」（37.3%）、「學習動力低，難以自律」（36.5%）及「功課/考測繁重」（33.6%）。

52%受訪者現抑鬱表徵 問卷亦參考了美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表了解學生的抑鬱情緒狀況，結果52.3%受訪學生評分達16分或以上，即出現抑鬱情緒表徵，情況令人憂慮及值得關注。

而口罩令自今年3月解除後，至今部分學生即使本身並無生病仍時刻戴上口罩。調查結果亦發現，學生選擇佩戴口罩的主要原因，是「已習慣了戴口罩，未想改變」（58%）、「不想他人看見個人容貌」（53.9%）、「對個人外表沒有信心」（53.8%），頭3個原因都與防疫無關。反而指「擔心染疫，要繼續保護自己」的比例只有41.4%，數據亦發現53.2%受訪學生表示，戴口罩能夠提升安全感。熱線於去年9月至今年8月期間，分別處理15,282宗與情緒相關的求助個案；另有13,795宗與校園生活相關的求助個案，當中以「學習技巧」、「升學」、及「讀書壓力」為最主要範疇。