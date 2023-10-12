玫瑰崗數十學生 拍片救校

【本報訊】玫瑰崗中學3年後停辦的消息傳出後，惋惜之聲不絕。近日該校數十名學生亦拍片救校，他們將影片上載在學校的網上頻道，要求政府審視該校情況，學生在片中齊聲說「請幫助我們」。

盼教局認真審視苦況 根據該片，學生向政府發出公開信，他們讀出「求助」信件，影片又以「請讓我們相信希望」為題。學生代表指，該校不少學生由幼稚園、小學開始入讀玫瑰崗，玫瑰崗學校是他們的第二個家，學生來自不同種族，但彼此十分和諧。學生代表希望，特區政府和教育局認真審視該校情況，為400多名學生提供新校舍，讓他們可以在熟悉、安穩的環境和師資下學習。

玫瑰崗學校創辦64年，近期辦學團體傳出將停辦的消息，該中學校長早前曾發聲明炮轟辦學團體誤導家長。聲明指，辦學團體有誤導之嫌，該校收生人數一直有上升，而學生情緒已受學校將停辦事件影響，如初中學生會感到沒有安全感，擔心升讀中四後無法適應新學校，而中三級學生會感到不知所措，因為他們轉學到新學校後可能會無法得到公平選擇科目的機會。