科大擬辦醫學院 每年育200醫科生

本港或在兩年後有第3所大學開辦醫學院、為本港培訓更多醫學人才。有議員引述香港科技大學管理層指，該校打算設立醫學院，首階段招收50位醫學生，其後目標每年培養200位醫科生。科大回覆本報時首次承認正爭取建立香港第3間醫學院，會適時公布詳情。另外，科大宣布修改入學門檻，由「332233」至「332A33」，公民與社會發展科不會計算入學分數。所有課程均以最佳5科成績計算，而多修選修科會額外「加分」。

議員梁熙昨日表示，曾與香港科技大學校長葉玉如及學校管理層會面，了解到科大正爭取設立香港第3所醫學院。計劃是首階段（兩、三年後）招收50位醫學生，並計劃容許學生以第二學位的形式入學，即入讀者可持有非醫學系的本科學位的條件報讀，該校目標是成為一所每年可培養200位醫科生的學校。

不過梁提到，科大設醫學院具一定難度，包括面對現有教學空間不足、學生宿舍不足甚至教授短缺等難題，以致未來的認證註冊，都需要得到整個社會的支持。據他了解，科大正積極爭取更多資源，希望創建科大創新科技園以至宿舍等，並已向政府提交計劃書，期望能獲得超過12公頃的土地。他相信，科大亦是成立本港第3間醫學院最合適院校，亦相信立法會在財務上會全力支援科大，期望科大能為香港培養醫療人才，解決醫療人手短缺的問題。

修改下學年入學門檻 另外，科大昨日因應公社科於明年中學文憑試將取代通識科，公布2024/25學年的收生準則，入學門檻要求學生在4個核心科目及兩個選修科目達到「332A33」的成績，所有課程均以最佳5科成績計算入學分數，公民科「達標」成績則不會計算在當中。若考生有修讀第3科選修科，科大會於計算最佳5科成績後，會視第6科的最佳成績，於計算入學分數時額外加分。而加分幅度視乎考生實際分數，及報讀學系經加權後的滿分為基礎計算，例如考獲5**最多可獲額外5%加分。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳指，修改計分方式皆在提供彈性予學生，可自行判斷修讀選修科的數量，而個別選修科於報讀指定學士課程的計分上有加權，強調重視選修科。

此外，科大將於新學年將工商管理學、經濟學等5個商學院課程新增到「學校推薦直接取錄計劃」。入學「摘星」獎學金亦會上調，金額視乎「摘星」數目增加，最高取得12粒星可獲每年全額學費補貼及每年6萬元生活津貼。

科大回應本報指，一向會按社會的發展及需要提出教研計劃，並與相關持份者聯繫，包括爭取建立香港第3間醫學院。隨着香港人口老化，健康護理及醫療服務的需求更形迫切，因此一直重點研究健康科技和生物及轉化醫學。科大會適時公布具體新發展計劃的詳情。