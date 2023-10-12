三隧分流 次輪按時段收費 擬提早12.10開啟

633方案實施逾兩月 車龍未見斷絕 本港3條過海隧道長期擠塞，儘管現行「633」方案實施逾兩個多月，仍未起明顯分流之效，平日繁忙時間的過海交通流量近9.9萬架次，甚至高於新冠疫情前水平。為進一步遏抑和分散車流，港府擬於今年12月10日起，提早實施次階段的「分時段收費」。當局指，現時三隧繁忙時間車流量已超出設計容量26%，期望「分時段收費」可令整體流量下降5個百分點，但仍超出負荷21%。汽車界代表質疑，「三隧齊塞」亂況難大幅改善，認為興建第4條過海隧道才能治本。

3條過海隧道今年8月起調整收費，現時西隧私家車收費為60元，東隧、紅隧收30元；而的士則劃一收25元。據運輸及物流局最新文件顯示，「633」實施後的首3個星期，三隧繁忙時間的平均交通流量為9.25萬架次，較未實施前略高1.5%。其中，西隧車流量平均增加13%，紅隧減5%，東隧則大致維持不變。

當局認為，現時過海交通大致暢順並符合預期。其中，的士車流西隧增加50%，紅隧、東隧分別減25%和4%。然而，上月開學後交通恢復，上月底三隧繁忙時間錄得9.88萬架次，甚至較2019年疫情前水平高約3%，故當局認為有需要盡早實施分時段收費。

紅隧東隧繁忙時段收40元 按最新建議，分時段收費將於今年12月10日清晨5時起實施。周一至周六將分3個時段收費，其中，早上及下午繁忙時段西隧私家車收費維持60元，紅隧、東隧則增至40元；一般時段三隧一律收30元；非繁忙時段收費將減至20元。電單車收費是私家車約40%水平，即8至24元。此外，收費時段調整時將設有過渡安排，以每兩分鐘遞增或遞減兩元或3元。至於周日及公眾假期，私家車一般時段收費為25元，非繁忙時段則為20元；其餘的士、貨車、巴士等收費不變。

當局指，駕駛者或需較長時間適應新收費模式，包括調整出行模式、出行時間、路線選擇等習慣，甚至改搭公共交通出行，料實施初期過海交通狀況需一段時間才趨穩定。惟長遠繁忙時間整體過海車流減少，東隧、紅隧車龍縮短，例如紅隧往港島方向，龍尾有望由油麻地駿發花園縮短至佐敦女童軍會，能改善非過海交通。當局另加強宣傳，包括本月中起市民可經運輸署「香港出行易」流動應用程式或網站，查詢實時及預計隧道費；隧道收費點附近會新增隧道費顯示屏，提供實時收費資訊。

汽車界倡建第4海隧紓困 香港汽車會會長李耀培指，現行「633」收費未見分流作用，預計分時段收費實施後，只會有小部分私家車或提早過海，主因是整體誘因不足。他解釋，打工仔、中產「冇可能遲返工」，他們提早駕車過海，雖然能節省隧道費，但計及時租泊位，隨時得不償失。他重申，目前三隧繁忙時間十分擠塞，無論「633」或分時段收費，甚至不收費也難起分流作用，長遠有必要興建第4條海底隧道或跨海大橋，徹底解決問題。

議員陳恒鑌期望，分時段收費倘能減少繁忙時間車流5%至10%，「其實已經好好」。惟他擔心分時段收費較複雜，期望港府前期做足宣傳，否則會對駕駛人士造成混亂。