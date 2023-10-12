露天段多 機場快綫強颱下行駛風險大

【本報訊】颱風「小犬」襲港期間，香港天文台倉促於周日（8日）傍晚改發9號風球，令機場快綫、港鐵部分鐵路線露天路段及巴士均須停駛，大批機場旅客滯留。機管局早前表示，正與港鐵商討機場快綫日後在9號風球提供有限度服務，立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇則表示，技術上並非完全不可行，但是所須承擔的風險非常大。

張指，機場快綫露天路段很長，要加裝不少儀器去探測風速，甚至須建立模型了解颱風下的車速，並要制訂應變策略，以應付出現塌樹等情況下，如何疏導車廂的乘客；又指較為可行的方法，是以機場快綫將機場滯留的人士疏導至博覽館，作為安置中心較為合適。

加裝上蓋 工程費或千億計 被問到在露天路段加裝上蓋是否可行時，張表示牽涉的工序相當複雜，包括要研究相關結構是否能承受上蓋、加裝通風系統等，相關的工程費用可能數以千億元計。

此外，對於有指的士因擔心若風暴期間遇險會拒保，部分因而無到機場載客，身兼香港保險業聯會管治委員會成員的議員陳沛良指出，保險保單內不會因惡劣天氣或颱風下失效，如果是第三者保險保單，無論在任何情況下，乘客或第三者出現人身傷害都一定賠償。如果是全保的保單，保單沒有條款指在惡劣天氣下不作賠償。被問到的士業界指風暴期間開車有機會被拒保時，陳沛良表示，過去不斷就此事作出澄清，惟公眾未有接收到相關訊息。