專家料事主失蹤期間曾獲接濟

【本報訊】失蹤7日的17歲拔萃男書院學生曾憲哲獲尋回，他如何「野外求生」備受關注，尤其他失蹤期間，正值9號風球及黑色暴雨。有攀山專家直指，一般人不可能在如此惡劣的天氣及荒野環境下生存，尤其過去幾天氣溫下降，僅「失溫症都不得了」， 推測哲仔在過去幾天可能獲接濟，或曾到其他地方藏身。

打風黑雨轉涼 「不可能捱到7日」 攀登教練梁念豪表示，一般人如沒有食物補給，遇上打風兼黑雨，又逢氣溫轉涼，僅是「失溫症都不得了」。他認為，當事人並非成年人，若真的在野外「不可能捱到7日」。推測曾憲哲過去幾日可能另有藏身之處。梁續指，當事人也有可能並非身處深山，他透露，自己常到梅子林、黃泥頭、小瀝源等地方訓練，上址一帶基本上「一行出去就係車路，就算有事都嗌到人」。

攀山專家鍾建民亦有類似的看法，推測當事人失蹤期間可能「去過第二度再上番山，或者有人接濟」；就算是成年人，失蹤「兩三日已經謝晒」，不可能「咁精神仲講到嘢」。鍾又稱，香港的山幾乎完全被開發，沿途有指示牌，除非受傷只能停在原處，否則一般走兩至三小時，「一定見到人、見到屋」。

要避免在行山時迷路，鍾建民強調行山前應做好準備，例如定好行山路線、起步及落山點；留意天氣變化，過熱或冷都不宜行山；部分長期病患者亦應隨身攜帶所需藥物。梁念豪補充，除了食物及食水，行山人士亦須帶上手機及充電器，亦可帶備太空氈以至白色大垃圾袋，以防不慎迷路時，可包裹身體保溫。梁提醒，不應一個人行山，又稱孤身行山「與作死無異」 。

如不幸在野外迷路，HK Discovery創辦人陳嘉俊建議，最好的方法是沿路折返，避免四處走動，最好留在安全的地方避險，例如行山亭或有水源的密林，防風之餘亦有水可飲；切忌逗留在斜坡，避免山泥傾瀉。在等待救援期間，注意身體保溫，如沒有風衣，陳建議在衣服內塞滿樹葉，藉此起隔熱保溫的作用，亦盡量不要採摘野果進食。