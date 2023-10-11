僭建成災非無因 法律輕縱是禍根

香港僭建氾濫成災，早就不是新聞，單是一場世紀黑雨，令豪宅僭建亂象暴露人前，逼得港府不得不擺高姿態大規模巡查和執法。然而問題天天都多，僭建議題漸被遺忘。昨日政府公布法庭對兩幢涉及僭建的新界村屋處以罰款，欲藉此顯示違法必究，但可笑是罰款輕微，同變相放生無異。

首宗個案涉及粉嶺永寧圍一幢4層高的僭建村屋，包括一層地庫及3層高上蓋，以及一個位於該村屋天台上約60平方米的僭建物。有關屋宇不獲地政總署發出的豁免證明書，不屬《建築物條例》的新界豁免管制屋宇，屋宇署遂向業主發出兩張清拆令。由於業主沒有履行，故遭屋宇署檢控，並於上月26日被法庭定罪，業主最終被判罰款76,190元。另一宗個案涉及元朗新慶村一幢村屋，其天台僭建了一個面積約30平方米的僭建物，屋宇署向業主發出清拆令，業主同樣沒有遵從，於上月被法院裁定罪成及罰款88,460元。

相較過去10年，成功定罪的僭建個案平均僅罰款約9,500元，今次罰款「萬萬聲」，顯然已算重手，但對於業主僭建所得利益，依然有如九牛一毛，不痛不癢。最令人側目的是，首宗個案整幢村屋連同地庫都是「無中生有」僭建得來，業主一直無視屋宇署發出的清拆令，情況非常誇張，但罰款額竟然還不及後一宗只僭建天台的個案。法律是否公平，違法者是否罪罰相稱，大家心中有數。

眾所周知，香港土地不足，樓價高企，以致本身已享有「丁權」的新界原居民成為眾矢之的，村屋僭建問題一度鬧得沸沸揚揚。林鄭月娥早在出任發展局局長時期，已揚言要對僭建村屋嚴厲執法。屋宇署自2012年4月1日起，對新界村屋僭建物實施「分類規管、按序處理」新政策，按嚴重和風險程度，訂定對新建和現存新界村屋僭建物的執管優先次序。然而十餘年過去，新界村屋僭建依然毫無改善。截至2021年底，屋宇署發出5,384張清拆令，當中逾2,000張期限已滿但仍未獲遵從；屋宇署也是闊佬懶理，在發出清拆令後數以年計無採取任何跟進行動，早前因此遭申訴專員公署主動調查。

當然，僭建問題豈止出現在新界，市區舊樓、上億元豪宅一樣僭建，後者不止向高空發展，更向地下深耕。每次揭出問題，港府毫不例外擺出嚴懲不貸模樣，但同樣毫不例外地只有三分鐘熱度，待輿論平息便不了了之，擺明虛應故事。屋宇署固然巡查和執法不力，但法庭永遠輕判，僭建代價輕微，難道不是起了推波助瀾、助紂為虐的作用？再說，違反《建築物條例》的最高罰款額不過20萬元及監禁一年，過去鮮有被判入獄，既然法例阻嚇力不足，立法會是否應該修例提高罰則？

富者田連阡陌，貧者無立錐之地，這就是今日香港！事實證明，僭建最力者往往是鄉紳權貴、富裕階層，政府不敢觸碰他們的利益，打擊僭建難有成效已是寫在牆上。