冰鑑春秋：以巴衝突俄烏降溫？

與此同時，哈馬斯主動宣稱自己攻擊以色列的部分武器來源就是烏克蘭，這自然給早已對援助烏克蘭感到疲於奔命的西方國家一個理想的藉口，此時正好停下來調查北約援助烏國的數十萬噸武器究竟流向何處？這對烏克蘭本就缺乏反攻動能的現狀無疑是雪上加霜。對美國來說，最壞的情況就是中東國家以各種形式援助哈馬斯，甚至實質出兵參戰，導致美國不得不對以色列提供大量援助。而對現今的美國而言，同時給予兩個大量消耗軍火的戰場提供支援，幾乎是不可能的任務，在優先順序的考量下，美國勢必要縮減對烏國的武器供應，轉而將大量物資轉向給以色列，缺乏武器又即將面臨寒冬的烏克蘭，也就只能望眼興嘆。