自成一家：習拜會只有短期作用

自2018年特朗普向中國發起貿易戰後，中美關係在過去5年幾乎沒有改善過。據報道，中國國家主席習近平與美國總統拜登下月將在美國舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間會晤，這說明雙方都有意改善兩國持續緊張的關係。但整體而言，中美關係已回不去了。

近年華府在對華戰略上採取兩個根本性的判斷，一是認定中國是美國最大的競爭對手；二是認為中國的崛起會取代美國並改變全球治理的規則。所以，近年美國從貿易戰延伸到科技戰，甚至不斷挑戰一個中國的底線，意圖全方位打壓中國。

但美國明顯低估了中美的經濟利益深度交織。特、拜採取的一系列脫鈎措施，至今都無法和中國完全脫鈎，被迫再掛鈎。去年11月拜登積極促成和習近平在G20領導人峰會期間會面，是他執政後二人首次面對面會晤，就是要尋求穩定雙邊關係。

毫無疑問，下月若能成功舉行第二次習拜會，將是另一次舉世矚目的會晤。因為今年初中國氣球闖美事件，打消了兩人之前會面為改善中美關係所作出的努力。現時兩國都有強烈不想發生衝突的意願，包括明年是美國大選年，拜登希望在雙方會面中取得進展，以便向國內選民交代。所以，這次中美首腦會面未必可以取得實質成果，但是亦有可能會達成一些抽象廣泛的共識。

然而，中國在蘇聯解體之後迅速發展，目前已經是全球第二大經濟體，而中美關係也成為崛起國與霸權國之間的關係。這個結構性格局一日未有改變，意味着兩國仍會不時出現摩擦。習拜會過後，很多暫時被壓下的問題，很快又會浮現，令雙方陷入新一輪的衝突。北京必須把握好下月習拜會營造出來的短期戰術緩衝期，加快自身的發展。