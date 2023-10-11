激濁揚清：發展冷氣體育衝擊獎牌

杭州亞運結束，運動健兒各展所長，但有一點卻未為人所察覺，就是香港應該積極發展「冷氣體育」，亦即那些在冷氣開放場所內進行訓練與比賽的運動項目。只要能在熟悉的溫度下作賽，「凍感之都」想壟斷頒獎台又有何難？

亞運足球銅牌戰後，有人指港隊落敗的原因在於體能不足、在講究身體對抗性的比賽中很吃虧，這些雖然都是原因，卻說不中重點。去年卡塔爾世界盃，有醫生警告運動員要提防高溫，有講波佬亦指酷熱天氣不利歐洲球隊發揮。2018年俄羅斯世界盃4強均為歐洲隊，卡塔爾世盃歐洲則只佔兩席，2014年巴西世盃亦然。比賽場所的溫度對運動員表現會否構成影響，答案早已寫在賽果上。

不少香港人從小在「冷氣開放」中成長，在熟悉的冷氣環境下作賽，會否更如魚得水？請看看香港在今屆亞運中取得獎牌的項目，雖然賽艇、七人欖球、高爾夫球，甚至「爆汗體育」三項鐵人也有獎牌落袋，但「冷氣體育」所佔比重之多，有目共睹。冷氣場館對入籍兵的影響未必明顯，但對地道香港人則不容小看。

運動不是求獎牌，但文體旅局總愛在香港運動員取得獎牌後發稿祝賀，反觀運動員「梗頸四」甚至名落孫山，受到的待遇與重視程度難以相提並論。由此可見，衝擊獎牌在某些人心目中仍是至關重要，那麼大力發展冷氣體育，不失為製造獎牌希望的上上之策。或許有些理解能力低的人會以為「鼓勵發展冷氣體育，即是建議冷待爆汗體育」，這種智商好比聽到衞生防護中心呼籲多選擇高纖食品，「咁即係叫我哋唔好旨意有米落肚啦！」知人者智，自知者明，與其每次大型比賽後，就着體能問題傷春悲秋，不如撫心自問，閣下今天有否涼冷氣？