筆下風雲：美國一伸手中東大亂

以巴爆發50年來最激烈衝突，巴勒斯坦激進組織哈馬斯無預警攻擊以色列，不僅對其發射數千枚火箭炮，武裝成員更是直接潛入以國境內，大量平民百姓或被殺或被擄。以色列隨即向哈馬斯宣戰，目前仍以空襲為主，但10萬大軍已集結在加薩地帶外圍，一旦以軍進入加薩地面作戰，血腥大屠殺勢難避免。

都說美國的手伸到哪裏，那裏就有亂事。今次哈馬斯突襲經過精心部署，背後可能有伊朗支持，目的顯而易見，就是破壞美國替以色列及沙特阿拉伯拉線建交。拜登有見中國在中東勢力日隆，尤其斡旋伊朗和沙特和解，最令美國大跌眼鏡，再不急起直追，中東「大哥」之位隨時拱手讓予中國。

沙特作為阿拉伯世界一員，又是回教國家，一旦跟猶太教的以色列建交，勢必對周遭回教國家造成震動，首當其衝必然是被美國制裁、視之為眼中釘的伊朗，黎巴嫩、敍利亞、埃及亦不可能坐視不理，中東局勢大亂。而哈馬斯此次突襲得手，沙特跟以色列關係正常化的進程必被打亂甚至無疾而終。

不問可知，西方傳媒的鏡頭再次對準哈馬斯濫殺無辜、對婦孺痛下毒手的殘酷畫面，但巴勒斯坦人長期受到以色列高壓迫害，他們為何不報道呢？巴勒斯坦一直無法立國，人民只能退到加薩地帶及約旦河西岸，惟以色列對加薩重重封鎖，不斷擴大屯墾區域，以致巴人生存空間愈來愈小，失業率高企，年輕人毫無希望。既然貧無立錐之地，激進主義必然野蠻瘋長，年輕人覺得倒不如加入哈馬斯跟以色列拚命。人不畏死，奈何以死懼之。即使以色列對巴勒斯坦十倍以至百倍奉還，激進主義還是會春風吹又生，以巴世仇無法可解，戰爭只能代代延續下去。