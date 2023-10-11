強詞有理：美分身不暇

以巴再起衝突，完全打亂美國的所謂新中東戰略。近年美國積極推動以色列與沙特建交，一是受到中國成功推動沙特與伊朗和解的刺激，二是希望重拾本身在中東的影響力。一切正按照劇本進行，並已取得明顯進展，沒想到風雲突變，所有計劃一下子全被打亂，所有努力一瞬間化為泡影。據報沙特指摘以色列政府的極端主義，破壞了與巴勒斯坦及沙特和解的任何可能性，沙特將結束與以色列關係正常化的所有談判。也就是說，美國推動沙以建交的如意算盤已徹底落空，這顯然又是一次重大的戰略挫敗。難怪有人說，哈馬斯突襲成功，既戳破以色列不敗神話，提振阿拉伯世界士氣，也順帶羞辱了美國。

近年美國為了集中力量圍堵中國，逐漸從中東抽身，留下一個個爛攤子。後來眼見中國在中東的影響力不斷增強，老美心理又不平衡了，本想撮合沙特與以色列，藉此展示自己的影響力，結果人算還是不如天算，其懊惱可想而知。美軍福特號航空母艦打擊群匆匆掉頭返回東地中海，聲稱增強威懾防止戰事擴大。其實明眼人都知道是為了給以色列掠陣助威，以挽回面子，這不是防止戰事擴大，而是火上澆油。

很明顯，美國正同時面對三大戰線的困境，一是俄烏戰爭，二是中美博弈，三是中東亂局，頗有左支右絀、分身不暇的感覺。最大的問題是，不管這次以巴衝突出現甚麼結果，阿拉伯世界都會重新團結起來，美國支持以色列瘋狂報復巴勒斯坦，即是以整個阿拉伯世界為敵，這種局面絕對不是美國希望見到的，卻又不得不面對。美國的中東政策兜兜轉轉，如今又回到原點，可謂莫大諷刺。

說到底，美國打着和平旗號拉偏架，只能添煩添亂加劇衝突，而不可能實現真正和平。以色列的實力，加上美國的助力，當然可以輕易碾壓巴勒斯坦甚至整個阿拉伯世界，但雙方的仇恨不會減少只會加深，曾經稍為沉寂的國際恐怖活動隨時死灰復燃，中東又將進入多事之秋，全世界又將永無寧日，美國的日子也不會好過，畢竟「911事件」殷鑑不遠。

正在訪華的美國參議院多數黨領袖舒默，對中方沒有譴責哈馬斯突襲以色列表示失望。其實冤有頭，債有主，美國正是中東亂局的始作俑者，自己不好好反省，反而怪罪別人，這種邏輯未免太奇怪。