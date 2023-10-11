龍吟虎嘯：和你拚了與把你滅了

巴勒斯坦的哈馬斯組織突襲以色列十分大陣仗，一下子發射5,000枚火箭炮，逾千名突擊隊員以滑翔傘等進入以色列，造成以國逾800人死亡，超過2,500人受傷，俘獲一名准將，抓走逾百名人質；在過往「中東戰爭」中，從未取得如此輝煌戰績。

此舉必然激怒仇恨劇深、傲慢非常、報復心極重的以色列，他們的報復會以滅掉哈馬斯、滅掉巴勒斯坦為目標並不出奇，符合千百年來宗教戰爭、土地戰爭、亡國滅種的邏輯。對此，哈馬斯是不可能不知道的，知道這場仗一旦打起來，只有打到底、只有拚死到最後一個人，不可能有停火和談。而哈馬斯所處的加薩地帶，面積只有365平方公里，人口200多萬，北面、東面被以色列包圍，南面接壤埃及。以色列一旦展開反擊，就會把哈馬斯團團包圍，無逃生之路，只能死戰到底或投降。如果死戰，巴勒斯坦的法塔赫自治政府能夠置身事外嗎？雖然他們和哈馬斯有矛盾，對以色列主張溫和，但哈馬斯被滅了，法塔赫能獨存嗎？能不被以色列和美國奴役嗎？在亡國滅種威脅下，法塔赫及整個巴勒斯坦能不被捲進去嗎？

過去80年，巴以因土地衝突、建國衝突、軍事衝突爆發過多次戰爭。在美西方支持下，以色列佔地愈打愈多，力量愈打愈強；巴勒斯坦則愈打愈弱，內部分裂嚴重，想「建國」根本渺茫。以以色列的「猶太復國雄心」，是想把巴勒斯坦人完全趕走，它要獨佔「聖地」，只是過去以國力有不逮，美西方為了「分化操作」中東地區，也不允許它這樣做。

現在情況不同了，一是以色列力量空前強大，它有能力解決哈馬斯，掌控巴勒斯坦。二是這些年巴以衝突在和戰之間來回折騰，永遠解決不了問題，經聯合國「背書」的「兩國方案」也是扯淡。三是和戰反覆折騰，只會加深加劇雙方仇恨，弱方「乾脆拚了」，強方「乾脆把你滅了」，一勞永逸！這就是今次巴以戰爭的背景，前景可怖。