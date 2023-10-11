政情：落區似做騷 梁文廣被嘲枯葉易掃
喺颱風「小犬」遠離後，關愛隊同好多議員都變身清潔工同通渠佬，落區執枯枝、掃垃圾，議員梁文廣都有參與其中，就因為張掃落葉相畀網民嘲似做騷。
梁文廣喺社交平台貼文，話前日8號風球同黑雨警告都取消後，深水埗區關愛隊小隊嘅義工就出動巡區，而作為隊員嘅佢同深水埗民政事務專員黃昕然都有同行，見佢哋着晒雨褸，攞住掃帚一齊清理路上嘅落葉，落手落腳疏導淤塞嘅渠口，以確保渠道暢通防止水浸。
為社區服務本來係好事，梁文廣亦話會繼續貫徹落實盡力為居民服務嘅初心，透過同政府及各社區持份者配合協作，將關愛傳到每位街坊心中。
網民笑4人掃40塊
但係呢個Post一出街，即刻成為網民熱話，焦點喺地下嗰堆落葉。網民留言話「呢度畀盡你40塊樹葉，4個人平均每人掃10塊，另外兩人負責舉牌，一人負責影相。真係辛苦晒！香港好彩有你哋咋！」另有網民話「要做騷都唔係咁做啦！」亦有網民留言「人哋啲清潔工、渠務工人掃得仲多過你哋」。班網民群情洶湧，唔知梁文廣點睇呢？
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