獨自過路 嚴重弱視婦捱撞昏迷

【本報訊】昨日清晨7時許，一輛來往堅尼地城至香港仔中心的58號路線專線小巴，沿薄扶林摩星嶺域多利道行駛，當駛至域多利道404號對開，司機懷疑收掣不及，小巴撞倒一名橫過馬路的姓梁（69歲）婦人。

趕往望彌撒 終回復清醒 梁婦捱撞倒地，頭部受傷一度昏迷，救護員接報趕至，她其後回復清醒，經敷治包紮後，再由救護車送院治理。姓呂（64歲）小巴司機沒有受傷，留在現場協助調查。

現場消息指，梁婦為附近一間安老院院友，她因早年接受腦部手術後，患有嚴重弱視，平日需靠聽力協助評估四周情況。她在上址安老院做義工約12年，至今年初因家庭情況有變遂入住上址。她每天清晨6時許，便獨自離開安老院乘搭巴士前往中環堅道天主教堂望彌撒。執法人員一度封鎖現場，經初步調查後，不排除她昨晨遲了出門，疑一時情急橫過馬路遭車輛撞倒。

事發後，有院友通知職員，院方職員隨即前往現場，發現梁婦流鼻血且全無反應，而車上一對外籍男女乘客則落車協助，其中女乘客不斷拍打事主，又着職員用中文喚醒婦人，幸她其後回復知覺。