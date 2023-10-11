尖沙咀消防局地盤 電工墮亡

【本報訊】一名資深中年男「電工」，昨日下午於油麻地一工地，在約4米高電纜條架意外墮地，後腦受傷流血昏迷，經送院搶救後不治。事主為家庭經濟支柱，親友驚悉噩耗均悲慟不已。事後建築署已停止相關工程；發展局會按機制考慮採取進一步規管。勞工處將會向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤高處進行鋪設電纜工作。工業傷亡權益會指，精進建築地盤在3年半內發生4宗意外奪去6條人命，要求該公司檢討安全管理系統，做好安全措施避免悲劇重演。

現場為渡華路4號尖沙咀消防局行動支援設施建造工程工地，身亡工人蘇金順（56歲），據悉他在上址做兼職，開工約一星期。其胞弟透露，蘇從事電工逾30年，與妻子及兩名成年兒子同住天水圍。蘇妻任職清潔，長子做散工，惟工作不穩定，次子剛完成大專學業及做兼職，3母子收入不穩，因此蘇是家庭經濟支柱。

昨日下午2時許，蘇被發現倒臥地下電力裝置房內，後腦有傷口流血，腰間繫有安全帶，安全帽則留在上面的電纜條架。救護車把他急送伊利沙伯醫院搶救，惜至下午2時33分被證實傷重不治。執法人員及勞工處人員相繼到場調查，經初步調查後，相信蘇當時單獨搭乘電動升降台至約4米高電纜條架進行電纜安裝工程，期間疑從升降台步行往工作位置時，意外從電纜條架墮地，案件列作「工業意外」處理。

精進建築工程 3年半內4意外奪6命 事發後，建築署已立即停止相關工程，並全力協助相關部門調查事故原因。此外，發展局已於去年9月暫停涉事總承建商所有工務工程類別的投標資格至2023年12月31日。局方會就今次事件，按機制考慮採取進一步規管行動。

勞工處發言人表示，處方將會向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤高處進行鋪設電纜工作，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害才可復工。該處正進行調查以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

工業傷亡權益會指，精進建築旗下地盤近年發生多宗致命意外，2022年12月14日，油塘東源街一名工人被鐵塊壓斃；2022年9月7日，安達臣道地盤有天秤倒塌導致3人死亡；2020年7月20日，一名工人在九龍灣宏展街地盤觸電死亡。連同昨日的意外，精進建築承辦的地盤已於過去3年半內造成6人死亡，會方對此感到震怒和失望，並要求精進建築嚴肅看待其地盤內接二連三發生的死亡事故，深刻檢討安全管理系統，做好安全措施。勞工處必須深入調查事件並向公眾交代。