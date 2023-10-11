裸男露鳥逛超市 旁若無人真驚客

細心選購 左持清潔品 右手攬毛巾 裸男逛超市購物嚇煞顧客！有讀者昨日提供短片，聲稱一名一絲不掛的壯年男子，於前日下午在黃大仙一間超市內，旁若無人地選購貨品。期間，有不少顧客經過目睹，惟各人卻反應不一，有人選擇視而不見「掂行掂過」，有人則被嚇至目瞪口呆轉身走開。惟裸男卻未予理會，自得其樂繼續購物，最後排隊結帳。拍片者則直指裸男「超級變態」，並呼籲「要婦女小心啲」！

據本報讀者提供該段長約23秒的短片，聲稱於前日傍晚6時許，一名男子全身裸露，被發現於黃大仙大成街一間超級市場內，旁若無人地挑選貨品。此時，「露鳥男」右手持一疊毛巾，在洗衣用品一欄選購物品，其身旁有兩支清潔用品遺留在地，他則蹲下並左手按在地上選購物品，疑似未找到合心意的貨品。其後他行前數步踮起腳，並再查看其他貨品的資料。

期間，有推着購物車的顧客擦身而過，對當前情景未予理會直行直過，「露鳥男」亦自得其樂繼續享受購物的樂趣。不過，亦有顧客擬前往選購洗衣用品時，驟見一名赤身露體的男子出現眼前，即時被當前的景象嚇至掉頭走開。

拍片者籲「婦女小心啲」 最後，「露鳥男」選購完畢後，右手攬着毛巾，左手持清潔用品前往收銀處排隊結帳。拍片者直指該名男子「超級變態」，「要婦女小心啲」，惟片段未有交代「露鳥男」是否成功結帳離開。執法部門昨日回覆，暫未接獲市民就上述事件的報案。