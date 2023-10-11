姦印傭罪成 保險經紀囚7年

【本報訊】已婚男保險經紀涉嫌於前年兩度進入印傭的房間，強行與她性交，其中一次疑因未能勃起而無法「完事」。該經紀早前於高院否認強姦及企圖強姦共兩罪，陪審團其後裁定他企圖強姦罪名不成立，強姦罪則罪成，昨日判刑。法官指，被告行錯一步需承受後果，判被告入獄7年。

官斥違反誠信 沒減刑因素 被告周家瑋，45歲，已婚，育有兩女一子。事主Ｘ案發時約40歲，法官昨判刑引述事主的創傷報告指，Ｘ事後患上創傷後壓力症候群，出現焦慮及抑鬱症狀。考慮到Ｘ是被告聘請的家傭，被告行為構成違反誠信，以7年監禁為量刑起點，沒有減刑因素，判囚7年。

就罪名成立的強姦控罪，案情指，被告於2021年8月10日強姦Ｘ。事發當日凌晨，被告進入Ｘ房間稱：「我要你」，然後觸摸她的胸部，又嘗試把陽具放入她口中。被告及後用手指插入Ｘ私處，在沒有使用避孕套下，強行與Ｘ性交10至20秒。

被告審訊時出庭自辯，他稱是Ｘ先引誘他，並稱他答允給予對方500元與她性交。惟翌日Ｘ要求被告給她5萬元，否則把事件告知他的妻子，被告拒絕，Ｘ其後報案。由6男組成的高院陪審團，9月5日開始退庭商議裁決，商議共約11小時後，以5比1大比數裁定強姦罪成，但一致裁定企圖強姦罪名不成立。案件編號：HCCC 35/2023