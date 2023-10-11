巴士車長涉姦9歲養女 高院開審

【本報訊】九巴車長被指以身體檢查為名，涉嫌於7年前在屯門住所叫當時年僅9歲的養女躺在床，脫去兩人衣衫，並在無戴安全套下強姦養女。約10日後，車長再涉嫌用勃起陰莖觸碰養女臀部。涉案車長否認一項強姦及一項非禮罪，案件昨在高院開審。庭上播放錄影會面，事主說感到被告用陰莖插入她的陰道，她當時覺得好痛，有撕裂的感覺，「臨尾feel到突然好熱」，她長大後才知道是被告射精。

案發2016年 寄養被告家 被告孔慶聯，現年61歲，被捕時任職九巴司機。控方開案陳詞指，Ｘ現年16歲。2010年，她的父母分開，母親把Ｘ交給寄養家庭，由被告及他的妻子照顧。2022年8月，Ｘ情緒崩潰想自殺，她向友人說，自己在2016年遭被告強姦。事件終交執法部門處理。

控方陳詞續指，Ｘ向執法人員說，2016年夏天某日，住所只得被告和她。被告叫Ｘ入他的房，稱要為她做身體檢查，並從後抱她，叫她躺在床上。被告又說自己不是「衰人」，繼而脫去她衣服，再於她赤裸的身體蓋上床被。

Ｘ續指，被告之後脫下自己衣物，開始摸她，爬上她身撐開她兩腳。其後她感覺被告把陰莖插入她的陰道，其時，感痛不欲生，曾說不，又試圖掙脫，但不成功。她續指，被告嘗試前後移動，突然她感覺到一陣灼熱，她當時不知這意味着甚麼，直至長大後始知被告當時射了精。約10分鐘後，被告取來紙巾抹她下體，又為她抹淚，讚她是個好女孩。Ｘ事後行路都覺得痛，下體有血及「黃黃哋白白哋」的東西。事件發生後約10日，被告又涉用硬的陰莖隔着衣服觸碰Ｘ臀部並移動。2022年9月被告被捕。案件編號：HCCC 83/2023