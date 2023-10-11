訛稱自住騙780萬樓按 高級消防隊長監10個月

【本報訊】高級消防隊長購買「譽‧港灣」後涉訛稱自住，以欺詐銀行及香港按證保險有限公司向他批出約780萬港元的八成按揭貸款，被控兩項欺詐罪。他否認控罪，經審訊後被裁定兩罪罪成，昨在荃灣法院（暫代區院）被判入獄10個月。

被告許智豐，現年38歲，報稱任職高級消防隊長。他被控於2020年4月16日至7月8日涉欺騙，即在按揭貸款申請中，向中國工商銀行（亞洲）有限公司虛假地表示，他購買太子道東「譽‧港灣」7座一個單位後會佔用，藉此使工銀亞洲批准上述按揭貸款，貸款總額為港幣7,791,742.73元。另一項欺詐罪則指被告於上述同日藉作欺騙，即在按揭保險計劃，向香港按證保險有限公司虛假地表示，他會入住上述單位。

官斥被告行為破壞制度 法官指，本案的最嚴重之處，是違反買家自住才可以借到樓價八成按揭的規定，這是當時香港特區政府用來遏抑樓宇物業炒風的政策和手段，目的是阻止像被告這些資金不足的投資者入市，以免樓市出現泡沫，對所有業主和整體經濟構成過大風險。

官續指，被告的行為，正正破壞這個對公眾利益十分重要的制度，故即時監禁是唯一合適的判刑選擇，不認為本案出現例外情況，緩刑不是合適量刑選擇。兩罪均判監禁10個月，刑期全部同期執行。案件編號：DCCC 677/2022