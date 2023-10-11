7宗違禁進口日食品 當局擬檢控

【本報訊】禁日本10都縣水產進口令已實施約一個半月，食物安全中心發現7宗懷疑違禁令的個案，相關產品已被封存，稍後會全數銷毀，沒流入市面，巡查多間售賣日本水產的商舖則未見違規。

蔬菜海膽急凍雞翼 環境及生態局指，食安中心會按證據情況，考慮檢控違令的進口商。環境及生態局局長謝展寰昨日在立法會食物安全及環境衞生事務委員會上表示，食安中心截至上周五（6日），發現7宗懷疑違反日本進口食品管制的個案，包括被禁止進口的福島蔬菜、宮城海膽，以及需要帶有輻射證明書的急凍雞翼等。

食安專員黃宏提到，部分日本出口商未有附上輻射證明書，已與日本領事及入口商開會商討事件。如果有足夠證據，中心會向涉事的進口商提出檢控。當局續指，至今所有進口日本食品、本地漁獲以及在香港水域海水的檢測均沒發現異常。

對於會否擴大禁令範圍，謝展寰認為現時禁令範圍本質上已足夠，如有進口日本食品輻射超標，會視乎受影響範圍及超標原因，判斷擴大禁止的範圍，甚至全面禁止日本食品進口，但強調現時沒有數據指標。

謝展寰提到，港府近月為檢測日本食品，已花費大約600萬元購買器材等，實際檢測及調派人手的額外開支則達380萬元，共花費大約1,000萬元。