SEN支援現斷層 團體倡延至學齡童

【本報訊】近年政府增加對有特殊學習需要（SEN）兒童的支援，但有機構調查發現，近九成SEN家長認為子女升讀小學後銜接服務不足，更有逾七成半家長不清楚子女在小學各學年屬於政府「學習資源津貼」的支援層級、可獲哪些服務或相關時數等。調查機構建議，政府將學前兒童支援延續至學齡兒童，解決支援斷層問題。

逾75%家長不清楚支援層級 香港社區組織協會與中大社會工作學系合作，5月至8月期間訪問了283名SEN兒童照顧者，結果發現，在學前兒童中，有77.8%在幼稚園階段接受過SEN支援服務，惟曾在學齡階段接受過SEN服務的比例不高，例如不足半數小學SEN兒童曾接受言語治療、兩成曾接受學習支援，至於興趣支援、物理或職業康復訓練更不足一成。

調查又發現，相比學前SEN兒童每年平均可獲60小時跨界別專業服務訓練，小學SEN兒童每年見各專業人士平均不多於5次。在尋求服務時，最常見的問題是服務名額太少、不懂如何尋找相關服務及較少合適服務，當中又以小學家庭更常遇到這些問題，較整體高約2.3%至0.6%。在SEN支援服務滿意度評分上，以滿分10分計算，學前及小學的平均得分，分別為6.42及4.22，兩者有明顯差距。

社協社區組織幹事黃文杰指出，現時的學前SEN支援政策，會根據SEN兒童的不同情況及需要，訂立不同類別的支援服務，惟學齡階段卻無相關支援。黃建議，政府將部分口碑較好的學前兒童支援，例如「到校學前康復服務試驗計劃」，延長至學齡兒童；並為所有支援層級的學齡兒童，定期提供兒童發展評估報告或制訂個別學習計劃，告知家長每學年子女將獲派的服務。她又建議，為確診SEN學齡兒童，提供每月1,200元的現金資助或學習券，用於訓練、興趣學習和學業補習。