開源節流削半赤字 西九乾塘稍稍推遲

故宮館M+營運 難達收支平衡 西九文化區面臨赤字危機，過去年蝕約10億元，惟西九管理局昨日透露，經過大刀闊斧節流和積極推行開源措施的雙重作用下，上個財政年度，西九文化區的基本營運赤字為7.18億元，較2021年實施緊縮開支前的預測減少50%，該管理局雖形容業務表現「理想」，但承認商業收益未到位，現金流耗盡的時間只能延遲到2025年初。有學者指，要增加西九的收入，管理局需考慮改變營運模式。

西九管理局昨日舉行董事局會議，公布上年度營運收入5.53億元，按年增加4倍，商業租賃收入亦按年增加3.8倍，籌款收入則按年增加逾6倍，達1.97億元。該局指，香港故宮文化博物館去年7月開幕，連同M+博物館均全面投入運作，加上疫後社會逐步復常和全面通關的推動下，文化區的訪客人數大增至440萬人次。其中，故宮文化博物館訪客佔160萬人次。

管理局指，上個財政年度嚴格緊縮開支，於2023年財政年度，未計折舊、攤銷和融資成本前的基本營運赤字是7.18億元，較2021年度緊縮開支實施前的預測大減一半。而成本收回率方面，該局說M+和故宮文化博物館的成本收回率分別達46%和44%，與世界不少的知名博物館相若。

捱到2025年初 學者倡轉營運模式 雖然管理局在上個財政年度業務表現理想，但現金流耗盡的時間只能延遲到2025年初。而其營運與各地的文化藝術設施一樣，難以做到收支平衡。管理局長遠策略仍然是透過商業收益，支持文化藝術設施營運，但西九文化區內大部分商業設施，仍需時才能創造收入，致該局面臨嚴峻財務挑戰。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，雖然西九的營運情況看似有向好之勢，旅客重臨有助帶動入場門票的收入，但帶來的現金流及效益始終有限，只能將財困的問題延遲。李指出，西九要增加收入，需改變營運模式，包括找出獨特之處，吸引旅客、市民到訪，並於場內消費，再配合連地產項目發展「吸水」。不過他提到，文化區仍有多項設施待興建，現面對兩難，興建會動用大量資金，不興建則難以吸引人。