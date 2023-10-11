發不當言論革職 官中女師提覆核

【本報訊】任教於官立中學的一名女教師，涉於2019年反修例風波期間在私人Facebook帳戶上發表不當言論，後遭政府革職。教師前日入稟高院提出司法覆核，指在教學層面上，無證據指她曾談論罷課、六四等政治問題，或涉辱警言論；有關貼文是遭他人擅自公開，形容公務員事務局的決定不合理，干預言論自由，要求法庭裁定決定無效。

指貼文遭他人擅自公開 申請人是譚玉芬，答辯人是公務員事務局局長。入稟狀指，申請人在1995年成為文憑教師，2015年9月至2019年9月任教於賽馬會官立中學。2021年8月，公務員紀律秘書處通知申請人，將就她在2019年6月中至同年9月，於Facebook發表的不當言論展開研訊，研訊於2022年1月完成。

2022年10月，研訊委員會裁定申請人的作為未能達到作為老師的預期標準，使政府聲譽受損，構成行為不當。2023年7月10日，公務員事務局知會申請人，考慮到事件嚴重性、申請人的求情，決定將申請人革職，有關決定翌日生效。

申請人指，革職的決定不合比例地干預其言論自由，有違《基本法》，原因是相關貼文只給Facebook「朋友」閱讀，而她的「朋友」名單中，沒有學生或學生的家長，她亦無授權他人公開相關貼文。另外，申請人指自己是2019年社會動盪中的「起底」受害人，形容局方決定是壓迫且不合理，而且局方沒有提供理據，解釋為何接納研訊委員會的裁定，程序上有不當之處。申請人因此入稟，要求法庭撤銷革職決定。案件編號：HCAL 1304/2023