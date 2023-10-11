啟德體育園未來半年聘100人 迎接全運

【本報訊】港隊於杭州亞運中取得佳績，而本港亦將於2025年與廣東省及澳門合辦第15屆全國運動會。為迎接全運會，啟德體育園昨天宣布，將在未來6個月開展招聘約100個職位，目標是在2025年中前創造約2,000個職位，以配合體育園的長遠發展，並為香港樹立全運會主場優勢。

2025年中前創2000職位 相關職位涵蓋各個領域，包括餐飲、體育設施管理、運動課程策劃、服務管理、財務管理及策劃、以及市場策劃及活動推廣人才等。除全職職位外，啟德體育園亦提供具彈性的半職工作安排，適合喜歡多元生活的斜槓族和持家者等加入。該園表示，希望通過招才計劃為港人提供更多參與體育事業的機會，培養出更多專業人才，推動體育運動產業化。

該園更推介10份好工，包括「草坪維護及操作大使」、「設施維護經理/技術員」、「活動及賽事日程管理員」、「卓越服務大使」、「食物安全及可持續發展經理」、「廣播及多媒體助理經理」、「會議及展覽活動銷售大使」、「園景經理」、「灌溉技術員」以及「啤酒桶操作技術員」。有意應徵者，可於啟德體育園網站登記，或使用WhatsApp即時通訊軟件發送訊息至啟德體育園招聘熱線（852）6926 8108查詢。