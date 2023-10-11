中大擬設內窺鏡腹腔鏡臨床試驗中心

【本報訊】香港中文大學醫學院與醫療設備生產商奧林巴斯簽署合作備忘錄，加強內窺鏡和腹腔鏡的創新科技合作。雙方將在本港建立一所臨床前與臨床試驗中心，設計和開發可用於診斷及治療的內窺鏡與腹腔鏡創新科技，促進研究成果轉化成臨床應用，並鼓勵相關的教育及培訓。

與生產商簽合作備忘 中大醫學院自上世紀1980年代起與該生產商合作進行內窺鏡和腹腔鏡的臨床研究，並將嶄新的內窺鏡產品及技術在臨床上實踐應用。

在過去40年內，中大醫學院於內窺鏡創新科技的研究上取得多項突破，具重大的臨床意義。當中包括2004年完成的香港首宗內窺鏡黏膜下剝離術治療早期消化道癌症、在2010年率先引入無創經口內窺鏡賁門切開術治療食道功能失調症，以及於2020年完成全球首宗利用內窺鏡手術機械人進行內窺鏡黏膜下剝離術治大腸癌。

培訓方面，中大醫學院在該生產商支持下，自1984年起舉辦國際治療性內窺鏡工作坊。該工作坊現已成為全球最權威的內窺鏡學術會議之一，每年有逾800名來自世界各地的專家代表出席。