三會成員名單公開 民政處轉介聯繫要求

【本報訊】區議會換屆選舉候選人提名期將於本月17日展開，作為提名人、即被稱為「三會」的地區委員會界別選民名冊日前發表，但名冊只供特定人士查閱。對於三會成員的資料是否需要公開，政府昨指民政事務處作為三會秘書處，會轉介聯繫要求，並已進行了約100個轉介，當轉介之後，三會成員是否願意給予某名人士提名票，屬三會成員的決定。

指已進行100個轉介 政府指三會成員的名單是公開的，任何參與過選舉的人士都知道，而候選人要靠個人努力令三會成員覺得值得給予提名票，又強調三會成員是否願意給予提名票屬個人決定。政府指制度上已提供候選人接觸三會成員的機會，重申「這是選舉工程，候選人須靠個人努力」。

選舉事務處日前發表三會選民名冊，載有2,533名選民資料，來自全港18區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會委員，並且是地方選區選民，而名冊只會顯示選民姓名的第一個中文字或英文第一個單字、登記住址和所屬界別分組，並且只供獲有效提名的候選人、符合指明要求的團體或組織，以及登記於政府新聞處新聞發布系統的傳媒查閱。