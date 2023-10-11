醫健：健康在您手：「快樂賀爾蒙」讓你擁有好心情

你有聽過「快樂賀爾蒙」嗎？多巴胺、血清素和內啡肽等「快樂賀爾蒙」，可增加我們的快樂感和愉悅感。現今都市人生活節奏急速，生活壓力逼人，這些因素或會減少「快樂賀爾蒙」的分泌。因此，了解如何增加分泌「快樂賀爾蒙」，以紓緩壓力，讓我們身心更健康就非常重要。

四大方面入手 首先，運動是增加「快樂賀爾蒙」的最佳方法之一。當我們運動時，身體會釋放多巴胺和血清素等，對改善負面情緒有很大幫助。所以，不妨在日常生活中加入一些運動，如急步行或瑜伽等，建立規律的運動習慣。而進食富含色胺酸的食物，如香蕉、堅果、深綠色蔬菜等，有助刺激血清素的分泌，協助調節心情，但當然也必須注意均衡飲食。

另外，良好的社交人際互動，如與家人和朋友參加社區中心的活動或相約一同做運動，可增加內啡肽的分泌。內啡肽是一種天然的止痛劑，可以減輕壓力和焦慮，讓你更容易有好心情。

睡眠不足會導致體內賀爾蒙失衡，導致精神不振或疲倦。因此，保持良好的睡眠衞生，包括營造舒適的睡眠環境、中午後減少咖啡因的攝取等，可讓我們睡得更好，感覺更快樂和幸福。只需注意日常生活中的細節，養成良好的生活習慣，就能輕鬆擁抱快樂和健康。所以，讓我們一起享受生活，讓自己更快樂和幸福吧！

深水埗地區康健中心

護理統籌主任陳卓盈

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