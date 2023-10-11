醫管局重啟認證評審 護士協會反對
【本報訊】醫管局於2009年引入澳洲醫療服務標準委員會（ACHS）認證評審，以客觀系統評估醫院管理、設施和運作等風險和不足，改善服務質素，惟該評審工作卻令前線醫護增加大量文書工作及考核，經檢討後於2018年暫停，原擬2020年中改以聯網形式重推。不過，醫管局回覆傳媒查詢時確認，將重推認證評審並改用《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）評審認證，據知首階段會在東區醫院及威爾斯親王醫院推行。相關消息引起業界關注，當中香港護士協會稱現時人手仍緊張，反對重推計劃。
改用國產標準 東院威院先行
是次認證採用由港大深圳醫院牽頭制訂的首份「國產」醫院國際標準，分為三章，包括醫院功能與任務、醫院管理，以及患者安全、醫療服務與醫療質量，涉186個評價項目。據悉，威院和東院已開始準備認證工作，由質素及安全部統籌和協助各部門預備文件，並會增聘文職。傳媒取得的內部文件顯示，威院將設約81名專員準備文件及檢視醫院情況，今年8月至明年1月擬每月舉行兩次約兩至3小時會議，另每月到一個部門視察及問答，每次約一至兩小時，目標明年首季做現場差距分析。
香港護士協會主席謝健強反對重啟計劃，稱仍需了解執行詳情，工會內部將討論。他稱大多會員憂慮人手仍短缺，且冬季流感高峰將至，情況如倒退到2018年。護協將邀約醫管局管理層開會，期望局方提供減少前線文書工作的方案，免影響病人，建議安排退休延任護士處理認證。
醫管局回覆傳媒查詢時指，將參考過往經驗，確保前線員工執行認證工作時得到充分支援，總辦事處本月已調派人手到兩間醫院協助準備工作；局方已逐步與員工溝通及收集意見。
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