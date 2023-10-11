打風交通癱瘓 當局死撐已聯絡旅巴公司

【本報訊】日前香港天文台掛起9號風球後，多條鐵路線停駛，市面亦欠缺的士載客，交通大癱瘓。運輸及物流局「死撐」天文台當晚發出9號信號期間，運輸署已聯絡非專營巴士業界，以考慮安排旅遊巴接載受影響乘客。該局又指，會與各公共交通營辦商緊密聯繫，研改善日後在惡劣天氣下的資訊發放及應急安排。

運輸及物流局表示，基於安全理由，若天文台發出9號信號，港鐵會即時暫停所有露天路段的鐵路服務，而當晚運輸署有聯絡非專營巴士業界以考慮安排旅遊巴接載受影響乘客；港鐵車站的職員為乘客提供協助，包括派發水及乾糧等。在天文台改發8號信號後，港鐵確認露天段服務安全後，隨即逐步恢復有限度服務。

至於機場情況，該局指機管局當晚採取一系列措施，包括動員超過100名員工，在客運大樓內維持秩序，並派發食水及毛氈等；機管局亦安排部分餐飲設施延長至24小時通宵營業。為疏導旅客，機管局自8號信號開始，已積極聯絡全港各的士商會，呼籲調動更多的士前來機場，並積極與港鐵協調，爭取盡快恢復通車。

研改善機場交通安排 至9號信號除下後，機場快綫於半小時內陸續回復運作，由凌晨12時半至3時，共有12班列車行駛，提供超過18,000個座位。機管局會與運輸署及交通服務營辦商商討，在保障旅客、駕駛者和道路安全的大前提下，研究改善在惡劣天氣下疏導機場旅客的交通安排。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，颱風下有很多因素比較難控制，如何再做好些是整個政府的方向。他又說，不但是旅客，亦有很多市民出入機場，整體交通配套如何安全地令服務好些，一直是政府的方向。