旅客滯留機場 港府承認不理想

【本報訊】颱風「小犬」襲港，日前更發出9號風球，全港交通癱瘓。而由於9號風球關係，機場快綫一度停運，1.6萬名旅客被迫滯留在機場，單是等候的士亦需3至6小時。港府昨承認情況不理想，已要求運輸及物流局、機管局、港鐵及運輸業界盡快研究惡劣天氣下疏導旅客的安排。

日前世紀颱風「蘇拉」襲港，加上出現「百年一遇」的暴雨，港府表示當局在應對「小犬」時，有吸取相關經驗，天文台及渠務署有預警及更頻密發放資訊，其中天文台每小時發放視像訊息，並有就風暴級數作出預告，渠務署亦有定時更新情況。

轉波太快 辯稱市民應自我提醒 對於被批8號風球轉9號風球太快，港府指監察系統已經是國際水平，但預警時間有科技限制，無論天文台如何努力，天氣變化快速，科技限制了天文台預告時間，認為天文台已盡了努力。不過重申「沒有最好，只有更好」。又指以往除「蘇拉」外，本港很久未有發出9號風球，故市民應自我提醒，而發出8號風球後，天文台亦有提醒或會發出更高風球。

被問到日後在9號風球下，政府會否包車提供接送服務，當局未有正面回應，僅稱已要求運輸及物流局檢討事件，又認為有市民和旅客滯留「不理想」，重申已要求運輸及物流局、機管局、港鐵、業界探討改善方法。