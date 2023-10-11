的士業：打風少司機肯開工 須冒被拒保無油

【本報訊】颱風「小犬」襲港期間，天文台一度發出9號風球，由於機場快綫及巴士服務均暫停，1.6萬名抵港旅客被迫滯留機場，不少人大排長龍等的士。機場管理局日前稱當時已聯絡全港的士商會，惟甚少的士願意冒暴風雨到機場載客。本港的士業界則指，風暴下司機若開工，須冒保險、燃料不足等問題，又指接到當局通知時，大部分夜更司機均沒有開工。

指與旅客數相比僅杯水車薪 的士小巴商總會理事長周國強表示，當晚天文台發出9號風球後，曾收到運輸署聯絡，但由於當時8號風球已生效一段時間，接近90%夜更司機沒有開工，日間工作的司機已長時間當更，缺乏體力，因此愈夜愈少的士行駛。再加上石油氣站暫停下，的士司機亦難以入機場接載旅客。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成則指，即使有不少的士司機願意在9號風球下開工，惟抵港旅客上萬計，相較下的士仍是杯水車薪，始終需要集體運輸工具才能處理大批旅客。他續指，的士司機在風暴期間行車若遇到意外，有機會被拒保。

吳又稱，過去保險公司曾以司機在風暴下無妥善管理車輛而拒絕理賠，在沒釐清保險責任問題下，的士在打風下行車如發生意外，導致有人受傷和人身索償、車輛維修等，一旦被拒保，司機無力負擔巨額賠償，令願意開工的司機減少。