交通停運市民呆等 部門不協調議員炮轟

颱風襲港見真章 各有各做怕遭殃 颱風「小犬」襲港天文台「閃電」式發出9號風球，導致鐵路系統大受影響。議員田北辰昨指在9號及10號信號下，支持港鐵暫停列車在露天路段行駛，因若發生意外會影響行駛中的列車，但倡港鐵應將日後新興建的鐵路設於地底或將露天路段密封，而現有架空鐵路兩旁應做好基礎承托上蓋以全天候行駛。議員梁熙則認為機管局不應在9號風球後才與的士商會聯繫。而江玉歡再炮轟今次的混亂凸顯了不同部門及機構的不協調。議員張欣宇昨已去信鐵路事宜小組委員會，要求討論鐵路系統在極端天氣下的應對措施。

8號風球在本周日中午生效，天文台至晚上發出9號風球，機場快綫及巴士服務一度停運，1.6萬名旅客被迫滯留機場，的士站大排長龍，部分旅客等不到的士等交通工具，滯留時間長達6小時，甚至有司機濫收車資，令香港「好客之都」的形象受創。議員田北辰指出，2012年颱風「韋森特」襲港期間，東鐵綫大埔墟站附近有大樹倒冧壓中電纜，令東鐵綫全線停電，結果大批乘客滯留車站，港鐵事後決定「劃線」，在9號風球信號下停駛露天路段。他同意相關做法，因為如發生意外，例如有樹木塌下或有物件吹進路軌，會影響行駛中的列車，到時乘客要在車廂等候，如影響到架空電纜及車廂供電，亦會有風險。

倡露天段加建上蓋 不過，他認為極端天氣嚴重，今年已出現兩次9號風球信號，估計未來有愈來愈多需掛9號或10號風球機會，建議港鐵應將日後新興建的鐵路設於地底或將露天路段密封。至於已興建的鐵路可在架空路段兩邊做好基礎承托上蓋，令列車可全天候行駛，建議港鐵考慮向立法會申撥款，將架空路段改建成密封式，在露天路段上加建上蓋，以便鐵路服務可在安全下繼續提供服務，又相信現有技術應可解決到大部分問題。

議員梁熙則認為，當晚航班可以順利降落，抵港後地面交通卻行不通，旅客會對此感徬徨。他認為機管局不應在9號風球發出後，方與的士商會聯繫，要預先定好機制及預案。議員江玉歡在社交平台貼文，指公共行政上，其中最難的也是協作，但凡議題涉及多個部門，沒有人會先「吹雞」，沒有人會帶頭提改革，例如贍養費追討制度、照顧者政策、人口政策、法律編寫的改革等。牽涉的人愈多，舉步愈見艱難。再加上績效指標（KPI）壓頂，難做的更加欠缺吸引及動力。針對部門協作問題，她認為除了KPI之外，希望政府能正視及應對協作的盲點，勿將盲點變死症。

冀邀部門接受質詢 此外，議員張欣宇昨去信立法會鐵路事宜小組委員會，他指上月7日，本港遭遇世紀暴雨，嚴重水浸對包括鐵路系統在內的城市運作造成巨大影響。公眾期待政府相關部門和港鐵公司總結是次經驗，提升本港鐵路系統未來應對極端天氣的能力。因此希望委員會主席易志明，考慮邀請相關部門和機構向小組委員會介紹該等事宜並接受議員質詢。

張欣宇 梁熙 江玉歡