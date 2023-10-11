屢敦促改善執法 申訴署倡檢討政策

【本報訊】屋宇署及地政總署不但被市民質疑執法不力，連申訴專員公署多年來亦屢屢敦促該兩個部門改善執法情況。其中就新界村屋僭建問題，今年初申訴專員就主動調查屋宇署及地政總署，指屋宇署發現僭建物後未即時執法，亦未積極跟進部分個案。在2012年4月至2021年底期間，屋宇署發出共5,384張清拆令，惟約37.4%期限屆滿仍未獲遵從，有個案曾無任何跟進長達數年，公署建議當局全面檢討現有執法政策及資源運用。

執法不力可能與人手不足有關。屋宇署在今年財政預算案回應議員提問時指，有關新界村屋的執法工作由屋宇署村屋組39名專業及技術人員進行；與2022/23年度相比，2023/24年度所投放的人手及資源並沒有增加，目前的人手情況被市民質疑如何有效進行執法工作。

近四成清拆令屆滿無遵從 事實上，相關部門調查僭建力度的問題，申訴專員公署已非首次提出。翻查資料，公署曾於1996、2004及2011年進行調查，指屋宇署及地政總署執管不力。政府2012年4月實施針對新界村屋僭建物加強執法策略，公署調查顯示，截至2021年底，屋宇署就正施工或新建僭建物，分別發出606張及2,020張清拆令，當時已發現分別有24.3%及37.4%期限屆滿但未獲遵從。因而議員及市民均要求署方認真檢討執法的方法及力度情況。