巡查紅山半島僭建 當局至今零檢控

【本報訊】上月，屋宇署及地政總署就打擊紅山半島臨海獨立屋僭建及非法佔用政府土地情況，高調地進行了多次聯合巡查行動。惟事件發展至今一個月，仍未有業主因為僭建而遭到當局檢控。更甚的是，有指逾50間沿海獨立屋，其中8間曾被屋宇署屢發清拆令不果而遭「釘契」，另有3間要求清拆僭建物逾一年半至近3年，仍一直未遵從，再令公眾質疑屋宇署的執法力度，猶如「無牙老虎」。

6間獨立屋證有違例 根據政府的資料顯示，屋宇署及地政總署於上月22日啟動的聯合行動，除山泥傾瀉位置的4間獨立屋外，就聚焦巡查該臨海一帶其餘85間獨立屋。截至本月6日，巡查行動已覆蓋一共34間獨立屋，有6間已完成視察及搜證，全部存在涉及非法佔用政府土地及僭建。

由本月4日開始，當局正針對24間獨立屋展開行動，並已成功進入8間獨立屋視察及搜證，初步懷疑最少7間涉及非法佔用政府土地或僭建，確實數目正進一步核實。另有14間獨立屋的業主已聯絡政府安排視察，至於餘下兩間當局將按需要根據法例向法庭申請手令和行使權力，以便相關部門進入屋內視察及搜證。