龍七公：藍白鷸蚌相爭 綠營漁翁得利

台灣總統選舉在即，倒綠是台灣目前主流民意；經歷蔡英文長達7年執政，民眾對綠營管治早已失去信心，不但經濟一沉不起，社會民生更是愈搞愈糟，加上屢爆貪腐醜聞，甚至有官員趁抗疫大貪特貪，怎可能不惹民怨呢？在政治上，綠營一面倒親美，連累台商盡失大陸商機，又公然利用公權打壓政黨對手；在外交上，更是屢失邦交國，愈來愈孤立，被迫要動用大量金元來鞏固盟友關係。毫不誇張地說，要不是綠媒與親綠喉舌瘋狂打掩護轉移視線，恐怕民眾早已暴動。

雖說「下架民進黨」是主流民意，惟誰來當下一任總統，至今未見共識；畢竟不論是侯友宜、柯文哲，抑或是郭台銘，都有明顯缺點。國民黨雖然表面上仍是僅次於民進黨的台灣第二大黨，但實際上早已沒了昔日的風采；多次內部分裂、要員退黨等事件，令國民黨實力大不如前；而太陽花學運的爆發，更令國民黨失去廣大年輕人的支持；縱然有黨內資源支持，惟代表國民黨出選，反而成為侯友宜的枷鎖。在國民黨彈出彈入的郭台銘，雖獲部分中產支持，但想要學似特朗普成功棄商從政，郭明顯欠缺政治手腕；連國民黨黨內提名也爭取不了，憑甚麼贏得廣大民眾支持。

至於民眾黨的柯文哲，雖然曾經以「政治素人」的身份擊倒國民黨，取得台北市長的寶座，但是背後離不開綠營的大力支持。在與綠營反目後，柯文哲的聲勢大不如前，縱然憑着不錯的政績以及敢作敢為的風格，擄獲了不少「鐵粉」，一句「垃圾不分藍綠」贏得無數中立派的歡心，惟挑戰總統寶座，柯文哲顯然未成氣候。

力量分散難贏民進黨 尤其是論「鐵粉」，民進黨的「鐵粉」更多，幾乎陷入盲目狀態，不看政績表現，只認「民進黨」3字，以致賴清德在民調中依然領先。在反綠陣營中，則是蘿蔔青菜，各有所愛；力量分散，根本無法撼動民進黨的地位。若賴清德成功當選，先別說會否引發台海戰爭，至少蔡英文推行的多項荒誕政策及方針將繼續維持，在野黨受打壓的狀況會愈演愈烈。於是，近期坊間要求「藍白合」的呼聲愈來愈高，希望國民黨與民眾黨聯手擊倒民進黨，再籌組聯合政府。

藍營與白營一旦結合，理論上可互補不足，更有望逼退郭台銘，令反綠力量更集中，屬利大於弊；不過，兩黨要結合的難度極高，單單是「誰主誰副」，雙方的分歧猶如鴻溝，何況兩黨的政治立場截然不同。侯友宜與柯文哲近日先後向對方拋出橄欖枝，未有關上合作的大門；柯文哲更拋上民調決定主副的方案，兩黨看似合作有望。最怕的是，兩人只把合作作為幌子，用來迫使對方退選或爭取選票。須知道，「藍白合」一旦提出，就只許成功，不許失敗。假如合作無疾而終，兩人的民望必受拖累，最大得益者將是賴清德。