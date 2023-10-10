冰鑑春秋：侯友宜要如何接招

首先，侯友宜雖然是參選人，但他是由國民黨徵召的，而國民黨的黨主席是朱立倫，所以是否同意柯文哲的提議，並不是侯說了就算，還要看國民黨中央的決定。再來，目前雖然有些民調呈現侯領先柯的情況，但也有很多民調是柯大幅超越侯，在此情形下，有大批立委小雞要兼顧的國民黨，勢必要比一人政黨的民眾黨考慮更多，黨內的各種雜音自然也不在話下。最後，無論誰正誰副，或是如同柯文哲所說的，輸的人未必出任副手，這都會造成1+1小於2的情形出現。以目前雙方支持者的狀態來判斷，1+1可能只有1.5至1.8，而其中有些選票甚至可能轉向支持賴清德！這都讓朱立倫與侯友宜對藍白合的形式猶豫再三。