自成一家：收入大減 財政響警鐘

港府日前公布本財政年度第3季度的賣地計劃，只推出一幅住宅地招標，提供約110個單位。按照政府的說法，連同其他供應渠道，4月至12月合計的首3個季度總共提供約10,150伙，佔全年度供應目標接近八成。言下之意是差不多夠數，加上樓市疲不能興，因此不推那麼多。但夠地不代表夠錢，本財政年度賣地收入暫時只有156億元，相當於當局之前預算的不到兩成，幾乎可以肯定今年一定不達標。

其實上個年度，政府的賣地收入也只是達標58%，今年情況應更糟，是連續兩年不達標而且每況愈下。政府對此倒是輕描淡寫，發展局局長甯漢豪稱政府推地是以土地供應為目標，地價收入是達到這目標的一個附帶結果，政府會以平常心面對。

官員說來輕鬆，但截至8月底止，本港財政儲備已降至不足7,000億元，只夠政府12個月開支。展望未來，政府收入有減無加，開支卻持續增加，例如股票印花稅在2021至2022年度達659億元，佔當年稅收總額15.4%；現在股市成交不斷萎縮，政府要減稅救市，起碼會少收逾百億元。而隨着人口老化，各項政府開支又不斷上升，如政府為公務員提供的醫療福利過去4年就增加逾三成；政府養南亞假難民，過去10年枉花近百億元。如此不知節制、理財無度，7,000億元用不了幾年就會花光。

《基本法》第107條規定，特區政府應「以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字」。雖然近年已無人重視此條文，但錢從何來仍是不容逃避的問題。政府眼前財困猶如2003年，但當年有內地開放個人遊、簽訂CEPA等政策刺激，才能走出困局。現在內地客慢速回流，還有甚麼高招可以令香港起死回生？拿着高薪的高官有何「好橋」呢？