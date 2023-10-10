橫眉冷看：上調中國GDP預測

不是說美國和西方國家看淡中國經濟嗎？如今又改口了，踏入10月，美國花旗銀行和摩根大通接連出手，分別將今年中國國民生產總值的預測4.7%和4.8%，調升至5%。過去半年，不少外國金融機構一度「唱衰」中國，但觀乎10‧1黃金周假期，內地各處旅遊點黑鴉鴉滿是人潮，全國出行人次更創出歷史紀錄，愈是長途旅程，愈受歡迎。

3年新冠疫情過後，中國老百姓不像是變窮了，反倒遊山玩水的興頭甚高，看着看着，好些西方專家也得向現實低頭，承認中國經濟前景，絕不如早前預測般悲觀。不過，話也要說回來，中國經濟比起西方國家或許略勝一籌，但是全球經營環境依舊惡劣，繼俄羅斯與烏克蘭戰爭之後，如今以色列和哈馬斯組織又大打出手，世界並不平靜，中國很難獨善其身。

昨日談到，筆者趁黃金周假期，到廣州尋親訪友，走了一趟。親友中不乏營商者，據他們所說，3年疫情期間，出口業務非但不難做，甚至還有增長，反倒疫情過後，生意急轉直下，現在是僅能回本，勉強保住員工飯碗而已。

究其原因，是2022年爆發的俄烏戰爭，拖累了全球經濟，來自美歐各國的商業訂單銳減，中國的出口廠商少不免會受到影響。以歐洲聯盟為例，今年與去年同期相比，貨物進口量大跌22.6%。不少西方人犯窮，正為三餐而憂，又哪有餘錢去購買太多亞洲消費品？

套用一句老話，中國經濟「前景是光明的，但道路是曲折的」，經過近幾年的考驗，中國生意人更應明白光靠外國市場不行，要積極發展內需業務，我國有4億中產人口，內藏無限商機，靠他們，才是最靠得牢的。