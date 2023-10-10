筆下風雲：以巴大戰與中美角力

美國中央情報局、俄羅斯聯邦安全局、以色列摩薩德並稱世界三大情報機關，然而巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，日前向以色列發射5,000枚火箭炮突襲得手，反映摩薩德情報失靈，耗費巨資建立的「鐵穹」防空系統亦形同虛設。

以色列總理內塔尼亞胡宣布正式向哈馬斯宣戰，目前有數以百計以色列人被擄至加薩地帶，以色列會否攻入加薩救人和報復，成為外界焦點。問題是，加薩地帶地少人稠，以色列若選擇攻入，毫無選擇只能打地面巷戰，死傷肯定十分慘烈，內塔尼亞胡敢不敢呢？

事實上，以色列對哈馬斯突襲事前收不到半點風聲，摩薩德情報失靈本已令人十分奇怪，更叫人訝異的是，為何美國也收不到情報？有見中國在中東勢力日盛，甚至促成伊朗和沙特阿拉伯和解，美國地位受到挑戰，拜登不甘後人，擬為以色列及沙特關係正常化鋪路，如今卻連以色列受襲也蒙在鼓裏，老大哥可謂顏面盡失。

眾所周知，以色列一直獲得美國包庇，除了因為美國國內猶太人勢力龐大，美國更要藉以色列來壓制其他中東國家的力量，以色列由是愈來愈橫行無忌。特朗普甚至承認耶路撒冷為以色列首都，對巴勒斯坦的打壓愈來愈甚。要是美國真的促成以色列跟沙特建交，巴勒斯坦的處境更岌岌可危，哈馬斯選擇在此時發難，目的就是為了生存，阻止以色列勢力繼續擴張、巴勒斯坦更邊緣化。巴勒斯坦總統今年6月訪華，得到國家主席習近平支持，同意解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。無奈中美角力愈演愈烈，中國欲在中東擔任調解者，阻力重重已可斷言。