強詞有理：西方拉偏架

巴勒斯坦哈馬斯組織對以色列發動大規模突襲，美西方迅速選邊站隊，一致支持以色列，將哈馬斯的行動定性為「恐怖襲擊」。實際上，以巴問題遲遲無法解決，流血衝突沒完沒了，正是因為外部勢力介入，尤其是美國長期偏袒以色列，縱容殖民主義和種族主義，成為以巴地區乃至整個中東亂象不絕的主要根源。

以巴問題相當複雜，既有歷史和宗教的原因，也有領土和種族的紛爭，加上外部勢力的因素，更是剪不斷理還亂。早在1947年，聯合國決議就要求以色列和巴勒斯坦分別建國，被視為聖地的耶路撒冷則由聯合國管理。但經過幾次中東戰爭後，所有領土界線已被打破，巴勒斯坦失去大部分土地，耶路撒冷更被以色列完全佔領而成為其「法定首都」。得到極大便宜的以色列當然希望從此「和平」，問題是，失去土地和家園的巴勒斯坦人怎麼辦？他們甘願淪為亡國奴嗎？

巴勒斯坦當局曾多次警告，以色列吞併行為將徹底破壞和平方案，引發民眾激烈反抗。奈何言者諄諄，聽者藐藐，微弱聲音無法引起國際社會關注，更無法阻止以色列在加薩等佔領區的殖民計劃。有壓迫就有反抗，今次哈馬斯發動大規模突襲，既是忍無可忍之下的反抗，也是矛盾不斷累積的結果。巴勒斯坦人知道，跟以色列硬拚等於以卵擊石，何況以國背後還有美國，但他們依然無畏無懼，不惜玉石俱焚，這種堅強信念豈是外人所能理解。美西方將巴勒斯坦人的反抗視為「恐怖襲擊」，當中的是非對錯，誰又說得清？

根據過往經驗，以色列的報復手段往往非常嚴厲，一個以色列人的生命，需要數十甚至上百個巴勒斯坦人的生命償還。這次相信也不會例外，以色列被打得措手不及，吃了這麼大的虧，自然會瘋狂報復，一場空前慘烈的大屠殺正在上演。美西方在譴責哈馬斯的同時，是否也應該約束以色列？或者他們認為巴勒斯坦人的命不是命？

以巴雙方陷入冤冤相報的惡性循環，域外國家本應想辦法勸和促談，從根本上解決問題，落實真正的和平進程。可惜事實恰恰相反，美國出於一己之私，在中東問題上「拉偏架」，無異於火上澆油，導致問題更加惡化，也引發更多的「恐怖活動」。這些年美國以反恐為名到處發動戰爭，結果愈反愈恐，豈是無因！