龍吟虎嘯：巴勒斯坦有被滅之虞

對於巴以近日突然爆發大戰，中國一如既往地深表關切，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。與此同時，中國還進一步表明平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國；中國還呼籲國際社會應增強緊迫感，加大對巴勒斯坦議題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。

中方的這一立場永遠不會錯，永遠站得住腳。可惜今次巴以之戰到了要「亡國滅種」的程度，以色列總理內塔尼亞胡根據國家法律授權要徹底消滅哈馬斯。根據以色列、巴勒斯坦背後的猶太人和阿拉伯人數千年的歷史恩怨、宗教廝殺、戰爭屠戮、不共戴天的記錄，今次巴以戰爭的殘酷性正指向「你死我活」的最終了局！指向「種族滅絕」的盡地一鋪！

之所以會有這樣的結果，重要原因在於巴勒斯坦和以色列的力量太過懸殊，在於以色列長期得到美國西方帝國主義「白人社會」的大力支持，消滅巴勒斯坦阿拉伯世界的「極端反抗力量」、控制中東和整個阿拉伯世界，是他們以百年計的「全球戰略」和帝國利益所在。目前巴以這場仗打起來，美國最為高興，它又可以堂而皇之的「重返中東」了。拜登總統第一時間表示美國和以色列同在，堅決支持以色列。

其實以以色列的軍事、經濟、科技強國力量，要滅掉哈馬斯乃至巴勒斯坦都是不難，可「獨立完成」，用不着美國支持。以色列所缺的，是有沒有這個冒天下之大不韙的膽。對此，它需要得到美國和西方的站台。當然，哈馬斯雖弱，也不是孤軍奮戰，黎巴嫩的真主黨已經站出來，相信還會有阿拉伯世界更多兄弟為巴助戰，然而難改弱勢。對以色列而言，這是一個滅掉哈馬斯和巴勒斯坦的難逢機會。

古今歷史表明，力量太過懸殊，國家之爭、戰場之爭的弱者就易被滅，強者不會考慮有人呼籲的停火和談。