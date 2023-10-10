坦言集：猶太復國

美國是霸權主義，在它之前的英國、法國又何嘗不是？1947年以色列復國是典型霸權主義的行為，哪來民主、自由、人權和民族獨立的原則。猶太人可以相隔二千年復國，其他的民族又如何呢？猶太復國是大國支持，聯合國認可。那麼，這應便是國際法的典範，其他民族也應可跟從。被猶太人佔了土地的巴勒斯坦人民甚麼時候可以復國呢？

現時巴勒斯坦建國也獲大多數國家支持，聯合國解決以巴問題也是兩國原則，巴勒斯坦視作為主權國家，為甚麼以色列可以拒不接受，美國、歐盟還是合力支持以色列？聯合國除了譴責外，別無辦法；中、俄等反殖民主義的國家亦視若無睹。這是強權壓倒正義。

以色列還未達霸權國家，卻騎劫了美國霸權主義。西方還是種族主義，以猶太人的種族主義來抑制阿拉伯人和伊朗、土耳其的政治勢力。美國霸權在中東，不管是為了維護以色列政權，抑或是有它重塑中東政局的企圖，攻擊伊朗，侵略伊拉克，搗亂敍利亞，扶持庫爾德人和伊斯蘭教極端主義，目的是從根本改變中東這二、三百年的政治經濟。結果卻是把中東弄成爛攤子，幾十年戰火蔓延，製造種族仇恨和宗教敵對，令人懷疑美國替代英法建立的美國和平秩序（Pax Americana）是否僅只假象，實則是為猶太人重建大以色列、復興聖經時代的所羅門盛世？

觀乎以色列政府之優待猶太教的極端保守主義，甚且讓他們滲透入政權內部，執掌關鍵部門，這已不是甚麼陰謀理論，而是現實政治中逐步實現的發展。當然，猶太人與以色列的政治並不全是這些狂熱的復國主義者，但以色列內部尋求與巴勒斯坦和解的工黨已式微幾十年，以色列的政壇、猶太人的國際群體已為極右勢力所把持了。

美國和以色列不可能以霸權主義鎮壓各族各宗教的反抗。加薩的哈馬斯組織今次突襲出人意表，以色列也全無防備，主因是2021年哈馬斯反抗失敗，似是敗得全面潰散。可是，加薩反抗或起義不是個別組織的政治計算，而是全民在絕望中的以死相抗，因而是前仆後繼。今次突襲成功，以色列的鎮壓當會慘烈，但除非種族滅絕，否則加薩人民與巴勒斯坦整體還是屢敗屢戰，衝突不會終止。解脫之法便只有以色列承認與尊重巴勒斯坦的國家人民主權，猶太復國主義者會接受嗎？