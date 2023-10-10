政情：林琳騷舊相 揭同僚身形走樣

唔通係7年之「癢」？唔係講出軌呀！而係心癢。話說議員林琳喺社交平台上載咗張相，仲貼文叫大家估吓幾多年前影嘅？相中有4個人，包括林琳、周浩鼎，李世榮同巫成鋒，跟住留低一句「得一個Keep到身形」。

Post一出街，就惹嚟唔少網友都估吓，有心水清嘅網友好快就估中，係2016年時影嘅，距今有7年？乜嘢令到林琳心癢癢要拎張舊相出嚟緬懷吓呢？另有網友仲留言話年輕好Fit，亦有網友慨嘆「人生有幾多個10年」。

張相成7年前影落 話時話，相比依家嘅狀態，林琳生咗B後，身材就更加豐滿；李世榮就更有福相；巫成鋒臉頰就飽滿咗，身形都漲咗少少，但睇落轉變唔大，但有網友就認為周浩鼎冇乜點變，唔知係咪同林琳諗嘅一樣？

政治一日都嫌長！呢幅相係當年競逐俗稱「超區」嘅立法會區議會功能界別（第二），佢哋係同一團隊，周浩鼎排頭位，攞到26.4萬票取得議席。唔好話10年人事幾番新，只係5年變化已經好大，事關呢個團隊當中，有3個喺2021年當選立法會議員，周浩鼎加埋林琳同李世榮。正所謂世事常變，唔知過多兩年又變成點呢？