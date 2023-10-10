政情：西九財政快乾塘 馬逢國求續命良方

西九文化區長期財困，管理局形容削減成本「減到就嚟見骨」，早兩個月仲話以目前嘅財政狀況而言，最盡只能捱多一年半。洗濕咗個頭，唔通睇住西九變廢墟？一直關注文化藝術發展嘅議員馬逢國急急要求立法會相關委員會盡快開會，討論西九點「續命」。

話時話，政府喺2008年向西九一筆過批出216億元撥款，雖然管理局話西九已緊縮一半開支，但預計會喺2025年3月耗盡所有資金，不過就冇打算再要求政府泵水，又話西九唯一擁有嘅資源為土地，將會利用土地令西九財政「行穩致遠」、達致自負盈虧，亦已完成同政府磋商，向文化體育及旅遊局提交咗短、中、長期計劃。

直接影響故宮館同M+營運 接近山窮水盡，馬逢國覺得情勢危急，早前去信立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜，話西九喺2025年3月財政斷鏈後，香港故宮文化博物館同M+博物館就唔能夠舉辦更多表演，但管理局已向文體旅局提交方案，計劃善用土地資源以獲取營運資金。

究竟提交咗乜嘢計劃？外界估計係起酒店同住宅、發債等方法，令收入增加。有消息話西九唔會喺地產市場低迷時出售住宅，而係分階段，否則「自己搵自己笨」。

揣測始終唔靠譜，唔可以作實。與其估估吓，倒不如講清楚。馬逢國話其實委員會嘅待續事項有跟進西九文化區發展進度，但係討論時間尚待確定；另外，呢項議程本來係定期向委員會匯報西九文化區嘅發展。

唔靠政府 以土地自負盈虧 對於西九財困嚴重到只係撐到年半嘅惡劣情況，馬逢國話儘管西九現階段唔尋求政府繼續注資，但佢認為委員會都應該得知究竟西九能唔能夠持續運作，同埋可能會出現嘅土地發展模式轉變，要求委員會主席同政府當局傾，盡快開會討論西九嘅財政同未來土地發展。

對於開會嘅要求，委員會主席鄭泳舜話以往西九文化管理局每年都會向立法會交代狀況，而委員會嚟緊嘅會議係要討論《施政報告》嘅措施，因此目前仍然同局方商討緊時間開會，亦希望當局可盡快交代詳情。

鄭泳舜話立法會好緊張西九發展，佢亦理解疫情期間西九收入減少，但希望西九可以喺能力範圍「盡量自己諗辦法」，始終喺基建上政府亦花費咗唔少資金，而佢會「開放去睇」同「小心處理」，又強調西九管理局需要可持續發展，唔能夠「無限制」。

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