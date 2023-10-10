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深水埗連環爆竊 兩舖共失1.8萬元

深水埗桂林街發生連環爆竊案。 深水埗桂林街發生連環爆竊案。
深水埗桂林街發生連環爆竊案。
【本報訊】昨晨9時許，深水埗桂林街115至119號一商店姓陳（44歲）女負責人報案，指店內有被搜掠痕迹，懷疑遭到爆竊。人員到場調查，相信店內約3,000元現金被兩名男賊人盜去。調查期間，人員發現附近另一店舖亦遭爆竊，該店內約15,000元現金被盜，案件列作「連環爆竊」，暫未有人被捕。
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